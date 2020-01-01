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На Буковине растет число заражений COVID-19

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Общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Черновицкой области превысило 2200 человек.
В Черновицкой области резко возросла заболеваемость коронавирусом
В Черновицкой области резко возросла заболеваемость коронавирусом

В Черновицкой области зафиксировали новый рост заболеваемости коронавирусом. Об этом, в субботу, 9 мая, на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

“Только за последние сутки установлен диагноз COVID-19 еще у 89 жителей Буковины. Среди них 29 случаев зарегистрировали в Черновцах”, - написал Осачук.

Общее число инфицированных коронавирусом в области - 2268 человек. Побороли инфекцию - 18 буковинцев. Всего в области в результате инфицирования COVID-19 умерли 75 человек.

В течение суток в областной лаборатории было протестировано 423 образца материалов.

В Украине начали готовиться ко второй волне COVID

Лидерами по заражению являются Черновицкая и Ивано-Франковская области, а также город Киев.

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Теги: статистика, инфекция, Буковина, заражение, Коронавирус, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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