На Буковине растет число заражений COVID-19

Общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Черновицкой области превысило 2200 человек.

В Черновицкой области зафиксировали новый рост заболеваемости коронавирусом. Об этом, в субботу, 9 мая, на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

“Только за последние сутки установлен диагноз COVID-19 еще у 89 жителей Буковины. Среди них 29 случаев зарегистрировали в Черновцах”, - написал Осачук.

Общее число инфицированных коронавирусом в области - 2268 человек. Побороли инфекцию - 18 буковинцев. Всего в области в результате инфицирования COVID-19 умерли 75 человек.

В течение суток в областной лаборатории было протестировано 423 образца материалов.

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Лидерами по заражению являются Черновицкая и Ивано-Франковская области, а также город Киев.

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