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В Германии тестируют украинские препараты от коронавируса

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Украина и Германия общими усилиями планируют бороться с пандемией вызванной коронавирусом нового типа, заявил Андрей Мельник.
В Германии проводят испытание украинских препаратов
В Германии проводят испытание украинских препаратов
В лабораториях ФРГ изучают действие ряда украинских медицинских препаратов, которые предположительно могут применять для лечения коронавирусной болезни COVID-19, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Об этом, в субботу, 9 мая, сообщает Радио Свобода.
 
По словам дипломата, Украине и Германии удалось договориться о том, как совместными усилиями бороться с пандемией коронавируса.
 
"Мы очень активно работаем над этим, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии", - заявил Мельник.
 
Ранее Евросоюз пообещал выделить миллиард евро для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. 

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Теги: Украина, Лекарственные препараты, МИД Украины, Германия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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