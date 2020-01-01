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На Донбассе за сутки 17 обстрелов, ВСУ без потерь

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Огнем из штатного вооружения украинские военные уничтожили одного сепаратиста и еще четырех ранили, отметили в штабе ООС.
Украинские военнослужащие дали врагу отпор
Украинские военнослужащие дали врагу отпор
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 9 мая, 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 10 мая.

Отмечается, что враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись по позиция ВСУ возле населенных пунктов Каменка, Водяное, Красногоровка, Опытное, Павлополь (два раза), Широкино, Славное, Новотроицкое, Старогнатовка (два раза), Хутор Вольный, Крымское, Новотошковское (два раза), Трехизбенка и Орехово.

В штабе заявили, что такие преступные действия безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность. По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного сепаратиста и еще четырех ранили.

От начала текущих суток враг дважды открывал огонь – по окрестностям Авдеевки и возле Орехово. Бойцы ВСУ не пострадали.

Напомним, за сутки 8 мая на Донбассе зафиксировали семь обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда были ранены четверо украинских военнослужащих.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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