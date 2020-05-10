В Украине с начала мая утонули более 20 человек

Украинцы начали посещать водоемы, не соблюдая карантинных рекомендаций, констатируют в ГСЧС.

Спасатели призывают на время карантина воздержаться от прогулок и рыбалки на плавсредствах ГСЧС

С начала мая на водоемах Украины уже погиб 21 человек. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 10 мая.

"Похоже, что украинцы уже открыли купальный сезон и, не соблюдая карантинных рекомендаций, начали посещать водоемы. Последствия такого безразличного отношения к собственной безопасности не заставили себя ждать: только с начала мая вода уже унесла 21 жизнь", – говорится в сообщении.

Так, 8 мая в Чернигове в озере на глазах у свидетелей утонул 17-летний юноша. Тело парня, находившегося на дне водоема на расстоянии около пяти метров от берега, достали работники Черниговской городской спасательно-водолазной службы с помощью спецсредств.

В этот же день в Виннице, во время подводной рыбалки в гидрокостюме на озере Гуральня, пропал мужчина 1999 г. р. – житель села Лавровка Винницкого района. Спасателям пока не удалось найти его тело.

Спасатели призывают на время карантина воздержаться от прогулок и рыбалки на плавсредствах, а также не позволять детям посещать водоемы.

Ранее СМИ сообщили, что в городе Казатин в одном из прудов нашли тело военного, который пропал без вести. На теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

А в Черниговской области авто ВАЗ-2121 утонуло в реке Десна вместе с водителем.

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