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COVID-19: в Украине более 15 тысяч инфицированных

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В Украине за сутки выявили 522 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 15 человек.
Работы по дезинфекции возле памятника Вечной Славы в Киеве
Работы по дезинфекции возле памятника Вечной Славы в Киеве

В Украине зафиксировано 15 232 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 10 мая.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 в Украине 15 232 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 391 летальных, 3060 пациентов выздоровели", – говорится в сообщении.

При этом за последние сутки было зафиксировано 522 новых случаев. В субботу сообщалось о 515 новых зараженных, а в пятницу – о 504 заболевших.

Больше всего больных за сутки обнаружено в Черновицкой (89), Львовской (54) и Ровенской области (49).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 мая в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщений о подозрении на COVID-19.

Накануне стало известно, что в Украине начали готовиться ко второй волне COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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Теги: Украина, эпидемия, инфекция, пандемия, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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