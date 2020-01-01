Итоги 9 мая: Новые условия заробитчанам и реформы

Вчера в Украине отметили День Победы над нацизмом.

Украинские заробитчане смогут выехать за границу только при определенных условиях. Принимающая страна должна обеспечить проживание и медстраховку украинцам, прибывшим на работу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Реформа Минобороны

В Министерстве обороны создают Департамент международного оборонного сотрудничества, в котором будет функционировать специальное подразделение, которое будет отвечать за вывод международной деятельности Министерства на качественно новый уровень и создание условий для взаимодействия с DRAB.

Более полусотни

Третий день число новых случаев ежедневно близко к 500. Всего в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом за последние сутки было зафиксировано 515 новых случаев. Наибольшее количество инфицированных выявлено в Черновицкой области, Киеве, Ивано-франковской и Киевской областях.

День победы

В Украине отметили День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день почтили память каждого, кто боролся с нацизмом, подчеркивая солидарность и боевое братство всех Объединенных Наций, как государств, так и безгосударственных тогда народов.

Будут увольнять

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятии необходимых решений, в том числе кадровых, в связи с задержками доплат медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Про его словам, Кабмин еще до 15 апреля перечислил в регионы субвенцию на доплату медикам.