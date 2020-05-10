Зеленский трогательно поздравил всех мам Украины с праздником

"Мама. Первое слово, которое произносим в жизни"- отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех мам страны с праздником. Об этом глава государства написал в Facebook.

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“Мамы отдают без остатка все свои силы от нашего первого вздоха. Это они целуют ножки младенца до того, как он сделает первый шаг. Они крепко держат за руку, когда мы учимся ходить. Они выдерживают наши “Не хочу шапку“, “Не пойду в школу“, “Ты ничего не понимаешь!“ Терпеливо ждут звонка, понимая, что мы по уши заняты работой. Не обижаются. Обижаются, но продолжают нас любить. Ни за что, без причины, просто потому, что мы - их дети“ - отметил Владимир Зеленский.

Звоните своей маме каждый день!

Говорите, как сильно любите ее, каждый день!

Благодарите ее каждый день!

А сегодня, в День матери, найдите особые слова. Чтобы улыбка не сходила с лица родного человека целый день!

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“Я благодарю свою родную мамочку Римму Владимировну и любимую Елену. Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире“ - подытожил президент.

Ранее сообщалось о том, что ко Дню матери звёзды поделились напутствиями от своих мам.

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