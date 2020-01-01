В Киев вернулась бригада Нацгвардии после восьми месяцев на фронте

Бойцы бригады быстрого реагирования более полугода выполняли боевые задачи в районе Светлодарской дуги.

Сегодня в Киев прибыло сто бойцов бригады быстрого реагирования Национальной Гвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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На вокзале бойцов встретил заместитель командующего НГУ Юрий Лебедь. Он поздравил бойцов с возвращением домой и поблагодарил их за успешное выполнение задач в зоне проведения ООС.

Высокая боеспособность обеспечивается высокой боевой подготовкой и прогрессивным управлением Гостомельской бригады. Она является уникальной, потому что штаб подразделения и структура управления были сформированы по стандартам НАТО - подчеркнул он

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Многие военные получили награды. В частности, 20 служащих получили различные награды от МВД. 50 были награждены нагрудным знаком “За доблестную службу“ от Национальной гвардии Украины. К тому же, 3 офицера и 15 военнослужащих получили досрочные воинские звания.

К сожалению, ротация принесла бригаде потери. Во время минометного обстрела сержант роты разведки Сергей Михальчук прикрыл своим телом сослуживца, приняв на себя основную волну обломков, от которых погиб. Он был награжден званием “Герой Украины“ (посмертно). Также старший лейтенант Александр Маркив героически погиб во время обстрела позиций ООС, корректируя огонь бригады по противнику. Награжден орденом “За мужество“ (посмертно).

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Справка: Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дислоцируется в Гостомеле. Была создана в 2015 году для отражения гибридной угрозы.

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