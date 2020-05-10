В Ивано-Франковске от COVID-19 умер главврач скорой помощи

За жизнь медика борьба длилась шесть дней.

В Ивано-Франковске умер главный врач станции скорой помощи Игорь Ковалюк. У медика был подтвержден коронавирус. Об этом сообщил мер города Руслан Марцинкив в Facebook.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего врача.

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“К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты“ - отметил Марцинкив

Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк - заявил мер

Ранее сообщалось о том, что в Украине более 15 тысяч инфицированных. В Украине за сутки выявили 522 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 15 человек.

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