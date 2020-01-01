Украинцам запретили выезд за границу без разрешения МИД - посольство Британии

По словам британских дипломатов, покинуть пределы Украины могут только те граждане, у которых оформлен вид на жительство в другой стране.

В Украине введен запрет на выезд за границу без разрешения МИД. Об этом сообщается на официальной странице посольства Великобритании в Украине в Facebook.

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“Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины“, – говорится в сообщении посольства.

По информации посольства, разрешение на выезд могут получить только те украинцы, которые имеют соответствующие документы. В частности, дипломаты обязуются содействовать в получении разрешения, если получат данные о поездке не позднее, чем за 72 часа до вылета.

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“МИД Украины может разрешать выезд украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства“, – заявила дипмиссия, отметив, что новый порядок касается прямых перелетов в Британию, перелетов в другие страны, откуда открытое сообщения с Британией, а также выездов через наземную границу.

В комментариях к посту дипломаты разъяснили, что речь идет biometric residence permit. Граждане с британскими визами или другими разрешениями Украину покинуть не смогут.

Ранее сообщалось о том, что предлагают поляки заробитчанам. В консульствах в первую очередь рассматривают заявки тех, кто подался на оформление рабочих виз до карантина.

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