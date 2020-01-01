В Украине 678 женщин получили звание Мать-героиня
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Мать-героиня 678 украинским женщинам. Почетное звание вручено за "материнскую самоотверженность, образцовое воспитание и обеспечение условий для всестороннего развития детей".
Об этом сообщает Офис президента в воскресенье, 10 мая.
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Звание получили все украинки, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.
"Среди награжденных – 31 жительница Винницкой области, 108 – Волынской, 12 – Днепропетровской, 17 – Донецкой, 26 – Житомирской, 49 – Закарпатской, 14 – Запорожской, 39 – Ивано-Франковской, 16 – Киевской и 20 – города Киева" - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что сегодня в Украине отмечается День матери.
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