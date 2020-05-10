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Врачи должны зарабатывать минимум 25 тыс грн - глава МОЗ

Комментариев: 6
Министр здравоохранения пообещал медикам рекордное повышение зарплат в полтора раза.
Глава МОЗ Максим Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов
Скриншот

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что врачи должны зарабатывать минимум 25 тысяч гривен. При этом уже в 2020 году власти повысят оклады медработникам на 50%. 

Об этом глава МОЗ рассказал в интервью ТСН в воскресенье, 10 мая. 

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По словам Максима Степанова, для повышения заработных плат необходимо внести изменения в текущий бюджет. 

“Когда мы говорим о повышении зарплат (на 50% - ред), нам надо внести изменения в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это около 11 млрд грн, если берем за базовую зарплату в марте этого года. Для этого надо вносить изменения в госбюджет, чтобы зарплата была повышена с 1 июля 2020 года“, - заявил он.

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По словам главы МОЗ, размер оплаты труда медиков предусмотрен законом о медгарантиях. В частности, в документе указано, что заработная плата врача должна составлять 250% от среднего уровня зарплаты на июль прошлого года. 

“Если мы берем так, то зарплата должна быть не меньше 25 тысяч гривен, если бы мы вернулись в 2019 год. Если мы говорим просто, то давайте посмотрим на рыночные зарплаты, которые получают, например, врачи-хирурги в частных клиниках“ - отметил министр.

Я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4500 грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 тысяч гривен. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше. В какой стране это возможно? - подытожил Степанов

Ранее сообщалось о том, что Рада утвердила большие компенсации для медиков с COVID-19.

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Теги: Украина, врачи, зарплаты, Максим Степанов
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Комментариев (6)
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ВосставшийИзБана    10.05.2020, 14:23
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Странные вещи происходят у нас в стране. Когда Тодуров обеспечил своим врачам достойную зарплату - его обозвали хапугой и корупционером. А ведь это на крыше его института находится вертолетная площадка для медицинских вертолетов. Не на БСП, а на институте сердца.
ВосставшийИзБана    10.05.2020, 14:26
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Прокурор получает большие деньги и никто не отдаст его под суд, если он сломает жизнь человеку. Даже если есть такой закон - свои своего не отдадут. А врача могут бросить в судебную мясорубку просто так. И мы видим как детского кардиохирурга мурыжат в СИЗО полгода только потому, что не могут
ВосставшийИзБана    10.05.2020, 14:28
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
доказать ее вину. Верховный суд захватил себе памятник архитектуры - Кловский дворец. Много ли врачей так поступают? В стране с такой судебной властью врачам ничего не светит.
WhiteWater    10.05.2020, 14:18
Оценка:  +1
WhiteWater
Зарплата министров должна быть 65 000 грн как при Порошенко, а не по 10 000 000 ,00 плюс всякие многомиллионные премии доплаты и тд как при клоуне ЗЕ. Тогда и медикам хватит и всем остальным.
WhiteWater    10.05.2020, 14:21
Оценка:  +1
WhiteWater
Но в начале страна должна зар_аботать эти деньги. Нужен рост ВВП хотя бы по 3,8% как при Порошенко. При нынешних 7,0% падения непонятно за что министрам платить вообще. За то, что они экономику угробили ? Так за это садить надо а не премировать.
ВосставшийИзБана    10.05.2020, 14:14
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Кому должны?
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