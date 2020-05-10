Врачи должны зарабатывать минимум 25 тыс грн - глава МОЗ

Министр здравоохранения пообещал медикам рекордное повышение зарплат в полтора раза.

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что врачи должны зарабатывать минимум 25 тысяч гривен. При этом уже в 2020 году власти повысят оклады медработникам на 50%.

Об этом глава МОЗ рассказал в интервью ТСН в воскресенье, 10 мая.

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По словам Максима Степанова, для повышения заработных плат необходимо внести изменения в текущий бюджет.

“Когда мы говорим о повышении зарплат (на 50% - ред), нам надо внести изменения в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это около 11 млрд грн, если берем за базовую зарплату в марте этого года. Для этого надо вносить изменения в госбюджет, чтобы зарплата была повышена с 1 июля 2020 года“, - заявил он.

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По словам главы МОЗ, размер оплаты труда медиков предусмотрен законом о медгарантиях. В частности, в документе указано, что заработная плата врача должна составлять 250% от среднего уровня зарплаты на июль прошлого года.

“Если мы берем так, то зарплата должна быть не меньше 25 тысяч гривен, если бы мы вернулись в 2019 год. Если мы говорим просто, то давайте посмотрим на рыночные зарплаты, которые получают, например, врачи-хирурги в частных клиниках“ - отметил министр.

Я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4500 грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 тысяч гривен. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше. В какой стране это возможно? - подытожил Степанов

Ранее сообщалось о том, что Рада утвердила большие компенсации для медиков с COVID-19.

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