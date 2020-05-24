Три авиакомпании вскоре возобновят полеты из Украины: Сроки

Wizz Аir, Lufthansa и Czech Airlines совсем скоро возобновят полеты из Украины.

С 24 мая чешская авиакомпания Czech Airlines возобновит полеты из Украины. Об этом говорится на официальном сайте компании.

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“С 24.05.2020 Киев - 7 рейсов в неделю, с 25.05.2020 Одесса - 3 рейса в неделю“, - говорится в сообщении.

Также к полетам готовятся венгерская Wizz Аir (с 23 мая) и немецкая Lufthansa (с 1 июня).

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В частности, Wizz Аir открыла бронирование на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.

Также доступна бронь на рейсы из Киева до Берлина у Lufthansa.

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