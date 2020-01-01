Олег Ляшко снова станет отцом

Бывший народный депутат опубликовал фото с беременной женой.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил о том, что станет отцом во второй раз. Политик опубликовал фото беременной жены Роситы.

“Любите своих мам“ - так подписал фото Олег Ляшко.

Олег Ляшко / Instagram

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Напомним, Олег Ляшко женился на Росите 2 июня 2018 года. До этого пара двадцать лет прожила в гражданском браке.

У Олега Ляшко есть 18-летняя дочь Владислава.

Ранее сообщалось о том, что безработный экс-нардеп Ляшко получает 228 тыс гривен в месяц.

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