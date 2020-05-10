Летом в Украине могут отменить масочный режим - Ляшко

Очередной пересмотр сроков карантина будет осуществлен 22 мая.

В Украине масочный режим может быть отменен летом. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК в воскресенье, 10 мая.

По словам медика, отмена масок будет проведена только в том случае, если в стране уменьшится количество заражений коронавирусом.

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“Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года“, - сказал он.

Виктор Ляшко подчеркнул, что маски, дистанция и антисептики являются обязательными составляющими карантина, который будет пересмотрен 22 мая. Отмена средств индивидуальной защиты возможна только при положительной эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось о том, что в Украине более 15 тысяч инфицированных. В Украине за сутки выявили 522 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 15 человек.

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