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В Украине нет запретов на выезд за границу - МИД

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В МИД пояснили информацию посольства Британии.
Ограничений по выезду украинцев за границу не существует - МИД
Ограничений по выезду украинцев за границу не существует - МИД
Скриншот

В МИД Украины пояснили информацию посольства Британии. Чиновники подчеркнули, что общих ограничений нет, а министерство выполняет функцию коммуникатора только в вопросах авиарейсов.

Об этом сообщает Европейская Правда. 

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В украинском МИД подчеркнули, что ограничения касаются только пересечения границы в “закрытых пунктах“, например в аэропортах. При этом чиновники отметили, что отдельные пункты пропуска через границу были закрыты в связи с борьбой с коронавирусом. 

 “МИД проинформировал иностранные дипломатические представительства в Украине“ только о перечне этих пунктов - подчеркнули дипломаты

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В МИД заявили, что “ они не предоставляют разрешения или отказа в разрешении на выезд за границу“. В министерстве отметили, что не передавали такую информацию в дипломатические учреждения. 

В условиях пандемии коронавируса, МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющими свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине - подытожили в МИД

Напомним, ранее в посольстве Великобритании заявили о том, что в Украине якобы запрещен выезд граждан за границу без разрешения МИД.

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Теги: МИД, Украина, выезд за границу
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