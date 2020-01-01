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В Тернополе зарезали студента из Конго, под подозрением 17-летняя девушка

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Подозреваемая может лишиться свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Погибшему студенту было всего 24 года
Погибшему студенту было всего 24 года
Полиция

В Тернополе в убийстве студента из Конго подозревается 17-летняя девушка. Она задержана в соответствии со статьей 208 УПК (Умышленное убийство). Об этом сообщает пресс-служба полиции в воскресенье, 10 мая.

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“9 мая около 4:00 утра в Тернопольский отдел полиции поступило сообщение от врачей скорой помощи. Медики обнаружили тело мертвого мужчины с ножевым ранением“ - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 24-летний житель Демократической Республики Конго, который учился в одном из вузов Тернополя. Правоохранители опросили соседей, возможных очевидцев и свидетелей, а также изъяли видео с камер наблюдения.

Подозреваемой  оказалась 17-летняя жительница одного из сел Тернопольского района. Несовершеннолетнюю полицейские задержали дома, куда она сбежала на такси после совершения убийства - подытожили в полиции

Ранее сообщалось о том, что под Киевом задержали укравшего почти миллион в разбойном нападении.

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Теги: Тернополь, убийство, студент, Конго
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