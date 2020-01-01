Саакашвили раскрыл детали своего назначения

Саакашвили подчеркнул, что "Зеленский ждет его идей".

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили раскрыл подробности собственного назначения. По словам политика, изначально обсуждалась именно нынешняя должность, а не кресло вице-премьера. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

Михаил Саакашвили признался в том, что был удивлен сопротивлению народных депутатов.

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“Идея предлагать эту должность была не моя. В Офисе Президента была идея предлагать именно ее, а не вице-премьера. Когда же они предложили вице-премьера, то потом увидели, как им оказывали сопротивление. У меня было впечатление, что это было неожиданно и для президента“ - отметил политик.

По мнению Михаила против него выступили люди, которых не знали “руководство и сам президент“

Туда попали люди, которые отличаются как минимум своими взглядами. А большинство из них отличаются тем, что они уже под кем-то - подчеркнул Саакашвили

Также политик вспомнил сотрудничество с пятым президентом Украины Петром Порошенко в Нацсовете реформ.

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“Порошенко был более открыт к этой идее, потому что сначала тоже хотел иметь репутацию реформатора. Изменилось то, что он увидел – эти реформы могут навредить его властным или финансовым интересам“ - заявил Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что некоторые депутаты его боятся.

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