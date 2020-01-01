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Саакашвили раскрыл детали своего назначения

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Саакашвили подчеркнул, что "Зеленский ждет его идей".
Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили
Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили
Скриншот

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили раскрыл подробности собственного назначения. По словам политика, изначально обсуждалась именно нынешняя должность, а не кресло вице-премьера. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

Михаил Саакашвили признался в том, что был удивлен сопротивлению народных депутатов. 

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“Идея предлагать эту должность была не моя. В Офисе Президента была идея предлагать именно ее, а не вице-премьера. Когда же они предложили вице-премьера, то потом увидели, как им оказывали сопротивление. У меня было впечатление, что это было неожиданно и для президента“ - отметил политик.

По мнению Михаила против него выступили люди, которых не знали “руководство и сам президент“

Туда попали люди, которые отличаются как минимум своими взглядами. А большинство из них отличаются тем, что они уже под кем-то - подчеркнул Саакашвили

Также политик вспомнил сотрудничество с пятым президентом Украины Петром Порошенко в Нацсовете реформ.

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Порошенко был более открыт к этой идее, потому что сначала тоже хотел иметь репутацию реформатора. Изменилось то, что он увидел – эти реформы могут навредить его властным или финансовым интересам“ - заявил Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что некоторые депутаты его боятся.

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Теги: Саакавшили, вице-премьер, назначение
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