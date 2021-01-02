Как украинские политики поздравили своих мам с праздником

Первым открыл "эстафету" поздравлений президент Владимир Зеленский.

Сегодня, 10 мая, в Украине отмечается День матери. Украинские политики не остались в стороне от праздника. Многие из них опубликовали старые снимки и поздравили своих матерей.

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал всем мамам здоровья.

Я благодарен своей родной мамочке Римме Владимировне и любимой Елене Зеленской. Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире - отметил президент

Президент Зеленский поздравил всех мам с праздником Скрин

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Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко назвала свою маму “железной леди“ и поблагодарила ее “за терпение, заботу, силу, мудрость и любовь“.

Давайте позвоним своим мамам, поговорим с ними. Это очень важно. Это бережет их и хранит нас! - отметила она

В прошлом году Тимошенко опубликовала такой коллаж Скрин

Народный депутат Святослав Вакарчук также опубликовал архивный снимок.

Мам, спасибо тебе за то, что ты всегда со мной! Люблю тебя! - написал политик

Святослав Вакарчук также поделился архивным снимком Скрин

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Народный депутат от партии Слуга народа Александр Ткаченко в Facebook поделился архивным снимком своей мамы. Нардеп рассказал, что она рано ушла из жизни.

Мама ушла из жизни, когда ей было всего 42. Оценить то, что она сделала для меня, я смог только после того, как ее не стало. До сих пор с тобой разговариваю, мама. Спасибо и горжусь тобой. Всегда твой сын - написал Ткаченко

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Нардеп Ирина Верещук к поздравлению прикрепила фото не с мамой, а с сыном.

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Бывший министр финансов Оксана Маркарова назвала свою маму “самой лучшей“.

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Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива опубликовал видеопоздравление и пообещал своей матери “быть послушным сыном“.

К поздравлениям присоединился бывший нардеп Олег Ляшко. Он назвал маму “лучшим другом и ангелом, который убережет от всех бед“.

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О своей маме рассказал бывший премьер-министр Владимир Гройсман. Политик попросил всех любить и беречь мам.

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Бывший премьер Арсений Яценюк также присоединился к поздравлениям.

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Ранее сообщалось о том, что ко Дню матери звёзды поделились напутствиями от своих мам.

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