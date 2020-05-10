Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Санврач Ляшко рассказал, когда откроют метро

Комментариев: 2
Главный санврач Украины отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
Ляшко рассказал о метро
Ляшко рассказал о метро
 
Метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад, рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.
 
По словам Ляшко, открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина в Украине.
 
"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это города Киев, Харьков и Днепр", - заявил Ляшко.
 
 
Главный санврач отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.
 
"Если говорить о 5 не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", - добавил он.
 
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что метро в Украине точно не откроют до 22 мая. Глава правительства отмечал, что ранний запуск общественного транспорта грозит распространением коронавируса.
 
Напомним, что в Харькове местные власти хотят открыть метро уже в мае, но будут ждать решения правительства. 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Метрополитен, метро, Минздрав, карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
GreenPeace!    10.05.2020, 20:20
Оценка:  -1
GreenPeace!
Как людям на работу жобираться...с правого берега на левый...такси вот ежедневно у меня 208 грн.
Брюква_и_Клюква    10.05.2020, 20:23
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Ты крутая девчонка! У большинства сограждан нет ежедневно 208 грн на такси.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь