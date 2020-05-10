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Министр озвучил достойную зарплату для врачей

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Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что в следующем году расходы на медицину будут на уровне 6% ВВП, как в европейских странах.
Пока отечественные медики столько не получают и близко
Пока отечественные медики столько не получают и близко
 
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зарплата врачей в Украине должна начинаться от 25 тысяч гривен в месяц.
 
"У нас это предусмотрено законом о государственных медицинских гарантиях, где написано: 250% от среднего уровня зарплаты на июль прошлого года. Если мы держимся за это, то зарплата должна быть не меньше 25 тысяч гривен в пересчете на цены 2019 года... Я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4500 грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 000 гривен . Конечно, я полностью за то, чтобы и прокурор получал 25 000 гривен. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше", - заявил министр в интервью ТСН.
 
 
Степанов надеется, что в следующем году расходы на медицину будут на уровне 6% ВВП, как в европейских странах.
 
Напомним, ранее в Минздраве обещали, что за задержку выплат медикам будут увольнять местных чиновников.
 
 
 
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Теги: Минздрав, медики, карантин, выплаты, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    10.05.2020, 21:15
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Сначала зеленые дебилы скосили бюджет на медицину на 35%, теперь устраивают квартальные шоу. Где ты возьмешь деньги, Степка? Твои друззяки их уже разворовали
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