Британия начнет ослаблять карантин с 13 мая

Развлекательную индустрию и общественные места пока не открывают, но с 1 июня в Британии планируют открыть школы - начальные заработают первыми.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал начало ослабления карантина в Соединенном Королевстве с 13 мая, сообщает BBC News.

По словам Джонсона, первые послабления карантинных ограничений в Британии начнутся уже 13 мая, но полностью отменять карантина пока рано.

"Сейчас не время просто отменить ограничения на этой неделе. Вместо этого мы делаем первые осторожные шаги, чтобы ослабить наши меры", - заявил он.

Так, с 13 мая британцы смогут пойти на работу. До этого разрешалось работать только из дома.

"Итак, работайте дома, если можете, но вы можете пойти на работу, если не можете работать дома", - отметил британский премьер.

Кроме того, на следующих этапах ослабления карантина британское правительство планирует разрешить работу части развлекательной индустрии и других общественных мест, но это произойдет не раньше июля. Уже с 1 июня в Британии планируют открыть школы - начальные заработают первыми.