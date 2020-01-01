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Премьер напомнил о первых послаблениях карантина

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Ослабление ограничений не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным, подчеркнул Денис Шмыгаль.
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Денис Шмигаль/Facebook
 
Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил о послаблении карантина с 11 мая и назвал условия, при которых следующий этап смягчения ограничений наступит быстрее. Об этом написал в Facebook вечером 10 мая.
 
Глава Кабмина уточнил, что уже с понедельника в Украине будут частично сняты некоторые ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина.
 
"Это означает, что местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут принимать автономные решения для недопущения распространения COVID-19", - указал Шмыгаль.
 
Он поблагодарил украинцев, которые добросовестно соблюдали карантинные правила два месяца.
 
"Я знаю, что это было не просто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии. Сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее", - подчеркнул премьер.

Ранее Кабмин принял решение продлить карантин до 22 мая. При этом ряд ограничительных мер смягчат с 11 мая.

Так, откроют парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях. Также разрешат работу общепитов "на вынос" и летних площадок кафе и ресторанов.

Для регионов с высокими показателями заболеваемости COVID-19 Минздрав разработает критерии адаптивного карантина.

Напомним, на утро 10 мая в Украине выявили 15 232 случая коронавируса, из них 391 закончился смертью и 3060 – выздоровлением.

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Теги: карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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