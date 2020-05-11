Противник открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Орехово. Днем ранее был совершен обстрел жилых домов в Трехизбенке.

На Донбассе в результате обстрела пострадали четверо бойцов ВСУ facebook.com/MinistryofDefence.UA

Сепаратисты обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Орехово, ранен один военный, еще трое получили боевые травмы. Об этом 10 мая сообщил в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса. Состояние раненых военных удовлетворительное.

В ответ на обстрел подразделения ООС открыли прицельный огонь по позициям сепаратистов.



"Потери противника уточняются", - подчеркнули в штабе.

Также в штабе сообщили, что 9 мая окраины населенного пункта Трехизбенка вблизи линии разграничения на Донбассе обстреляли из гранатометов различных систем.

В результате атаки были повреждены два дома с хозяйственными помещениями, их жильцы не пострадали.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе ранены четверо украинских военных

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