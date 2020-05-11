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На Донбассе ранены четверо украинских военных

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Противник открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Орехово. Днем ранее был совершен обстрел жилых домов в Трехизбенке.
На Донбассе в результате обстрела пострадали четверо бойцов ВСУ
На Донбассе в результате обстрела пострадали четверо бойцов ВСУ
facebook.com/MinistryofDefence.UA
 
Сепаратисты обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Орехово, ранен один военный, еще трое получили боевые травмы. Об этом 10 мая сообщил в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.
 
Отмечается, что противник открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса. Состояние раненых военных удовлетворительное.
 
В ответ на обстрел подразделения ООС открыли прицельный огонь по позициям сепаратистов.

"Потери противника уточняются", - подчеркнули в штабе.
 
Также в штабе сообщили, что 9 мая окраины населенного пункта Трехизбенка вблизи линии разграничения на Донбассе обстреляли из гранатометов различных систем.
 
В результате атаки были повреждены два дома с хозяйственными помещениями, их жильцы не пострадали.
 
 
Напомним, за сутки 9 мая подразделения сепаратистов 17 раз нарушили режим прекращения огня.
 

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Теги: фото, донбасс, обстрел, сепаратисты, раненые в АТО, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Красногвардеец1    11.05.2020, 01:08
Оценка:  0
Красногвардеец1
Нех было жонглировать гранатами без чеки по-пьяни!
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