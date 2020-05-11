На Донбассе ранены четверо украинских военных
Противник открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Орехово. Днем ранее был совершен обстрел жилых домов в Трехизбенке.
Сепаратисты обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Орехово, ранен один военный, еще трое получили боевые травмы. Об этом 10 мая сообщил в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что противник открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса. Состояние раненых военных удовлетворительное.
В ответ на обстрел подразделения ООС открыли прицельный огонь по позициям сепаратистов.
"Потери противника уточняются", - подчеркнули в штабе.
"Потери противника уточняются", - подчеркнули в штабе.
Также в штабе сообщили, что 9 мая окраины населенного пункта Трехизбенка вблизи линии разграничения на Донбассе обстреляли из гранатометов различных систем.
В результате атаки были повреждены два дома с хозяйственными помещениями, их жильцы не пострадали.
Cмотрите фотогалерею: На Донбассе ранены четверо украинских военных
Напомним, за сутки 9 мая подразделения сепаратистов 17 раз нарушили режим прекращения огня.
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