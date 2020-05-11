Фирма из США откупилась от Тимошенко, чтобы избежать иска - СМИ

Адвокатская компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выплатила экс-премьеру Украины и ее адвокату 11 миллионов долларов, пишет NYT.

Юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выплатила 11 миллионов долларов бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и ее адвокату, чтобы избежать судебного преследования с их стороны. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Читай также: Львовская область отложила смягчение карантина Как пишет издание, в 2018 году Тимошенко во время интервью указала, что нью-йоркская адвокатская компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году “обеляла деятельность (бывшего президента Украины Виктора) Януковича и его правительства“.

Она заявила, что компания делала это в обмен на вознаграждение. Вскоре Тимошенко вместе со своим адвокатом Сергеем Власенко наняла юридическую фирму Reid Collins & Tsai, чтобы попытаться узнать, можно ли подать на Skadden в суд.

Как утверждает NYT, для урегулирования вопроса до подачи иска фирма Skadden заплатила 11 миллионов долларов или несколько больше. Читай также: Премьер напомнил о первых послаблениях карантина Отмечается, что средства поступили Тимошенко и Власенко через компанию Reid Collins & Tsai. Газета указывает, что в декларациях, которые подали адвокат и экс-премьер, говорится, что каждый из них получил примерно 5,5 миллиона долларов, однако в записях не упоминается Skadden.

Напомним, ранее Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларации. Юлия Тимошенко подтвердила информацию СМИ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.