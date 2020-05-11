Фирма из США откупилась от Тимошенко, чтобы избежать иска - СМИ
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Как пишет издание, в 2018 году Тимошенко во время интервью указала, что нью-йоркская адвокатская компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году “обеляла деятельность (бывшего президента Украины Виктора) Януковича и его правительства“.
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Отмечается, что средства поступили Тимошенко и Власенко через компанию Reid Collins & Tsai. Газета указывает, что в декларациях, которые подали адвокат и экс-премьер, говорится, что каждый из них получил примерно 5,5 миллиона долларов, однако в записях не упоминается Skadden.
Напомним, ранее Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларации. Юлия Тимошенко подтвердила информацию СМИ.
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