Львовская область отложила смягчение карантина

С 11 мая в Украине впервые за два месяца отменяют некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса.

Карантин на Львовщине продлили до выходных censor.net.ua

Власти Львовской области из-за роста количества заболевших коронавирусом решили отложить начала смягчения каратинных ограничений на 15 мая.

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, такое решение приняла Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15", - сообщил замглавы Львовской ОГА Тарас Греня.

В частности, за минувшие сутки ПЦР-тесты подтвердили наличие коронавируса у 54 жителей Львовщины, два больных умерли.

При этом ранее местные власти намеревались отложить открытие только парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви.

Таким образом, власти Львовской области прибегли к адаптивному карантину, когда ограничения снимаются в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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