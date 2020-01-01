Погода в Украине на 11 мая: Солнце

На всей территории страны без осадков.

В Украине солнечно и без осадков pixabay.com

Погода в понедельник, 11 мая, в Украине будет солнечной и теплой. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов тепла, ночью от +7 до +11;

На севере Украины температура днем +24… +26, ночью +8… +10;

В центральных областях температура днем +25… +28, ночью от +8 до +11;

На востоке страны днем от +20 до +27, ночью от +7 до +10;

На юге Украины днем от +21 до +26 градусов, ночью от +9 до +13;

В Крыму днем +23… +25, ночью +9… +11;

В Киеве днем +25… +27, ночью +9… +11.

Погода в Украине 11 мая meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в понедельник, 11 мая, в большинстве областей ожидается +20… +27 градусов.

Существенные осадки - вряд ли. Однако высокая температура воздуха может дать шанс периодическим локальным дождям, которые быстро сменятся ярким солнцем, - пишет Диденко.

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