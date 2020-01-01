Итоги 10 мая: Спор о победе и 15 тысяч с COVID-19
Россия и США поспорили о том, кто победил нацизм
Белый дом разместил в Instagram видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: “8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацистами!“.
Слова вызвали возмущение у МИД России. Как отметили в дипведомстве, “у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ“.
Выборы президента Польши признаны несостоявшимися
Государственная избирательная комиссия Польши объявила, что голосование на выборах 10 мая было невозможным, таким образом подтвердив, что выборы в стране не состоялись.
Теперь у спикера Сейма есть 14 дней, чтобы снова назначить выборы, которые должны состояться в течение 60 дней.
Каннский кинофестиваль окончательно отменили
Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится из-за эпидемии коронавируса во Франции.
Отобранные на конкурс фильмы покажут на других фестивалях, в том числе в Венеции. Список кинолент огласят в начале июня.
Три авиакомпании вскоре возобновят полеты из Украины
Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa намерены возобновить рейсы из Украины с конца мая − начала июня.
В Украине более 15 тысяч инфицированных
По состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировали 15 232 случая коронавируса, из них 391 закончился смертью и 3060 – выздоровлением.
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