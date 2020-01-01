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Новости Донбасса 11 мая: Ранены четверо украинских военных

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Сепаратисты 15 раз обстреливали позиции ВСУ.
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня
facebook.com/pg/MinistryofDefence.UA

В течение минувших суток, 10 мая, сепаратисты 15 нарушали режим “тишины“. Террористы выпустили более 90 мин. Об этом сообщает пресс-служба ООС. 

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Боевики стреляли из запрещенных “Минском“ артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи около Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“, наемники пять раз открывали огонь. Здесь враг всего выпустил 41 мину из минометов 120-го и 82-го калибров и применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

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Неподалеку населенного пункта Старогнатовка оккупанты дважды вели огонь из вооружения боевых машин пехоты.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ противник совершил пять обстрелов по защитникам Орехово из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом боевики использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120-го и 82-го калибров. Кроме этого враг применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским оккупанты обстреляли трижды - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов. 

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В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения, трое - боевое травмирование.

По данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили пять оккупантов. С начала текущих суток боевики активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

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Теги: Донбасс, ООС, Война, Новости Донбасса, Новости АТО, АТО, Новости ООС
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