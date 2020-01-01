В Харькове вор на авто наехал на полицейского

Полицейские заметили попытку проникнуть в авто и попытались остановить злоумышленника, но тот скрылся.

Полицейские стреляли по колесам, но автомобиль скрылся Нацполиция Украина

В Харькове при попытке кражи с автомобиля мужчина травмировал полицейского, сообщила пресс-служба местного главка.

"Сотрудники патрульной полиции заметили мужчину, который разбил стекло и пытался проникнуть в машину. При попытке задержания злоумышленник толкнул полицейского и, сев за руль транспортного средства, совершил наезд на правоохранителя. С ушибами полицейского доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Полицейский применил табельное огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов по колесам автомобиля злоумышленника. Однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле Peugeot 206 серого цвета иностранной регистрации.

Правоохранители объявили спецоперацию план "Перехват" по городу и прилегающих районах.

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