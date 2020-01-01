В Чернигове вандалы уничтожили 36 могильных плит

Надгробия принадлежат расстрелянным немецким военнопленным.

В Чернигове неизвестные вандалы разбили 36 надгробий расстрелянных немецких военнопленных. По словам заместителя Черниговского городского председателя Александр Ломако, руководство КП “Спецкомбинат“ сообщил об акте вандализма правоохранительным органам, и в воскресенье оперативники уже работали на месте преступления. На данный момент ведется следствие. Об этом он написал у себя в Facebook.

Читай также: В Харькове вандалы осквернили памятник Героям Небесной Сотни

Какие идиоты (иной характеристики у меня нет), похоже, под воздействием алкоголя (рядом пустые бутылки от пива и водки) разрушили 36 плит на могилах, расстрелянных во время войны немецких военнопленных у лыжной базы в Чернигове, - пишет Ломако.

Скриншот facebook.com/Александр Ломако

Напомним, ранее в Тернополе вандал разрисовал краской мемориал Второй мировой и храм. Полицейские уже задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний безработный местный житель.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.