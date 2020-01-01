Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Чернигове вандалы уничтожили 36 могильных плит

Комментариев: 0
Надгробия принадлежат расстрелянным немецким военнопленным.
Оскверненные могилы
Оскверненные могилы
facebook.com/Игорь Грищенко

В Чернигове неизвестные вандалы разбили 36 надгробий расстрелянных немецких военнопленных. По словам заместителя Черниговского городского председателя Александр Ломако, руководство КП “Спецкомбинат“ сообщил об акте вандализма правоохранительным органам, и в воскресенье оперативники уже работали на месте преступления. На данный момент ведется следствие. Об этом он написал у себя в Facebook

Читай также: В Харькове вандалы осквернили памятник Героям Небесной Сотни

Какие идиоты (иной характеристики у меня нет), похоже, под воздействием алкоголя (рядом пустые бутылки от пива и водки) разрушили 36 плит на могилах, расстрелянных во время войны немецких военнопленных у лыжной базы в Чернигове, - пишет Ломако.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Александр Ломако

Напомним, ранее в Тернополе вандал разрисовал краской мемориал Второй мировой и храм. Полицейские уже задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний безработный местный житель.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Чернигов, Вандалы, Могилы, Осквернили
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь