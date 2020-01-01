Коронавирус в армии: Эпидемия идет на спад

За сутки не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом.

По данным на 11 мая в Вооруженных силах Украины выявили 41 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. За сутки инфицированных нет. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

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“По состоянию на 07:00 11 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 41 человек. Всего за время пандемии выздоровели 54 человека и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 314 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 39 человек“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, когда откроют метро. Главный санврач Украины отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

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