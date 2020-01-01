В Украине снизилось количество новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 416 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в Украине выросло до 15 648 человек. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
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За сутки больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (66), Черновицкой (56) и Ровенской областях (52 случая). Ни одного случая коронавируса за последние сутки не выявили в Сумской, Донецкой и Луганской области.
От коронавируса за последние сутки в Украине умерли 17 человек, всего - 408. Выздоровели уже 3288 человек, 228 из них - за минувшие сутки.
- Винницкая область - 553 случая;
- Волынская область - 482 случая;
- Днепропетровская область - 731 случай;
- Донецкая область - 100 случаев;
- Житомирская область - 523 случая;
- Закарпатская область - 730 случаев;
- Запорожская область - 329 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1126 случаев;
- Кировоградская область - 420 случаев;
- Киев - 1871 случай;
- Киевская область - 1000 случаев;
- Львовская область - 798 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 223 случая;
- Одесская область - 646 случаев;
- Полтавская область - 247 случаев;
- Ровенская область - 978 случаев;
- Сумская область - 154 случая;
- Тернопольская область - 1018 случаев;
- Харьковская область - 595 случаев;
- Херсонская область - 161 случай;
- Хмельницкая область - 178 случаев;
- Черновицкая область - 2324 случая;
- Черкасская область - 342 случая;
- Черниговская область - 77 случаев.
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Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ эпидемия COVID-19 идет на спад. За сутки не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом.
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