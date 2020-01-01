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В Украине снизилось количество новых случаев COVID-19

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В Украине наименьшее количество заболевших коронавирусом за четверо суток. Умерли уже более 400 человек.
В Укриане сегодня начинают ослаблять карантин
В Укриане сегодня начинают ослаблять карантин
EPA/UPG

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 416 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в Украине выросло до 15 648 человек. Об этом свидетельствуют данные СНБО. 

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За сутки больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (66), Черновицкой (56) и Ровенской областях (52 случая). Ни одного случая коронавируса за последние сутки не выявили в Сумской, Донецкой и Луганской области.

От коронавируса за последние сутки в Украине умерли 17 человек, всего - 408. Выздоровели уже 3288 человек, 228 из них - за минувшие сутки.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
  • Винницкая область - 553 случая;
  • Волынская область - 482 случая;
  • Днепропетровская область - 731 случай;
  • Донецкая область - 100 случаев;
  • Житомирская область - 523 случая;
  • Закарпатская область - 730 случаев;
  • Запорожская область - 329 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1126 случаев;
  • Кировоградская область - 420 случаев;
  • Киев - 1871 случай;
  • Киевская область - 1000 случаев;
  • Львовская область - 798 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 223 случая;
  • Одесская область - 646 случаев;
  • Полтавская область - 247 случаев;
  • Ровенская область - 978 случаев;
  • Сумская область - 154 случая;
  • Тернопольская область - 1018 случаев;
  • Харьковская область - 595 случаев;
  • Херсонская область - 161 случай;
  • Хмельницкая область - 178 случаев;
  • Черновицкая область - 2324 случая;
  • Черкасская область - 342 случая;
  • Черниговская область - 77 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39792 сообщение о подозрении на COVID-19. 

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Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ эпидемия COVID-19 идет на спад. За сутки не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом.

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Теги: СНБО, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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