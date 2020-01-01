В Украине снизилось количество новых случаев COVID

В Украине наименьшее количество заболевших коронавирусом за четверо суток. Умерли уже более 400 человек.

В Укриане сегодня начинают ослаблять карантин

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 416 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные СНБО.

При этом днем ранее было зафиксировано 522 новых случая. В субботу сообщалось о 515 новых зараженных, а в пятницу – о 504 заболевших.

Общее число заболевших в Украине выросло до 15 648 человек.

За сутки больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (66), Черновицкой (56) и Ровенской областях (52 случая).

Ни одного случая коронавируса за последние сутки не выявили в Сумской, Донецкой и Луганской области.

От коронавируса за последние сутки в Украине умерли 17 человек, всего - 408.

Выздоровели уже 3288 человек, 228 из них - за минувшие сутки.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 553 случая;

Волынская область - 482 случая;

Днепропетровская область - 731 случай;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 523 случая;

Закарпатская область - 730 случаев;

Запорожская область - 329 случаев;

Ивано-Франковская область - 1126 случаев;

Кировоградская область - 420 случаев;

Киев - 1871 случай;

Киевская область - 1000 случаев;

Львовская область - 798 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 223 случая;

Одесская область - 646 случаев;

Полтавская область - 247 случаев;

Ровенская область - 978 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 1018 случаев;

Харьковская область - 595 случаев;

Херсонская область - 161 случай;

Хмельницкая область - 178 случаев;

Черновицкая область - 2324 случая;

Черкасская область - 342 случая;

Черниговская область - 77 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39792 сообщение о подозрении на COVID-19.

Ранее в Минздраве рассказали о начале подготовки ко второй волне COVID-19.

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