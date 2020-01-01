Доплаты получили медики лишь одной области - МОЗ

Обещанные надбавки за работу с больными коронавирусом получили медики Полтавской области.

Доплату за работу с пациентами с коронавирусом получили лишь медики одной области - Полтавской, рассказал в понедельник, 11 мая, министр здравоохранения Максим Степанов.

"Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме – это именно Полтавская область, в среднем они заплатили каждому медработнику, который работал с COVID-19 около 21 тыс. грн, это именно те 300%, которые они и должны были получить», - сказал он во время визита в Полтавскую область.

Ситуацию с выплатой надбавок в других регионах Минздрав обещает изучить.

Степанов также сообщил, что в ходе рабочей поездки он изучит опыт проведенного в Полтавской области пилотного проекта по внедрению основных принципов реформирования системы здравоохранения.

"Полтава избрана потому, что в прошлом году начиная с 1 апреля именно Полтавская область работала в пилотном проекте, он был разработан именно для того, чтобы комфортным был переход в реформировании медицины вторичного и третичного звена. Но если посмотреть, в каком именно пилоте работала Полтавская область и посмотреть на то, что было внедрено у нас с 1 апреля, это совсем разные вещи", - сказал министр.

Кроме того, он сообщил, что коронавирусом заразились уже более 3 тысяч медиков.

"За прошедшие сутки заболело 416 человек. Из них 27 детей и 62 медработника. Были госпитализированы 132 человека. За последние сутки зафиксировано 17 летальных случаев. При этом, 228 пациентов выздоровели. В общем, за все время пандемии, заболело 15 648 человек. Из них 1083 ребенка, а также 3 026 медработников", - сказал Степанов.

Всего в Украине исследовано 181 552 образца методом ПЦР.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработника.

В общем 3 288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника.

Накануне Степанов заявил, что зарплата врачей должна начинаться от 25 тысяч гривен в месяц. Минздрав надеется, что в следующем году расходы на медицину будут на уровне 6% ВВП, как в европейских странах.

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