Депутат имел ряд хронических заболеваний, которые усугубил коронавирус.

В Черновицкой области от COVID-19 скончался депутат сельского совета Михаил Кицан. Мужчине было 62 года. Об этом сообщает Заставненская районная государственная администрация у себя в Facebook.

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“На 62 году жизни перестало биться сердце уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста - жителя с. Товтры, депутата сельского совета Михаила Георгиевича Кицана. Он имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19. Смертельный коронавирус не дал шанса преодолеть заболевания и их осложнения“, - сказано в сообщении.

Скриншот facebook.com/Заставнівська-районна-державна-адміністрація

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине снизилось количество новых случаев COVID-19. В Украине зафиксировано наименьшее количество заболевших коронавирусом за четверо суток.

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