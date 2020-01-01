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В Украину за сутки из ОАЭ и Армении вернулись более 300 человек

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Всех вернувшихся обязуют пройти двухнедельную самоизоляцию при помощи приложения "Действуй дома".
В Украину вернулось более 300 человек
В Украину вернулось более 300 человек
facebook.com/airportboryspil

За минувшие сутки, 10 мая, в “Борисполь“ эвакуационными рейсами из Армении и ОАЭ прибыло более 300 пассажиров. Все прибывшие граждане чувствуют себя хорошо. Симптомов коронавируса не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.  

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“За минувшие сутки в “Борисполь“ эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении прибыло более 300 пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие среди прибывших не проявили. Для прохождения карантина все пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения “Действуй дома“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее из Кувейта спецрейсом эвакуировали украинцев. Рейс из Кувейта в Киев осуществляет авиакомпания Jazeera Airways. Все эвакуированные граждане согласились две недели соблюдать самоизоляцию.

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Теги: Борисполь, Украинцы, Эвакуация, ОАЭ, Армения
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