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В Польше прогнозируют катастрофу без украинцев

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В Польше сейчас потребность в "сотнях тысяч" сезонных работниках из Украины. Без них может пропасть урожай.
Польше не хватает украинских заробитчан
Польше не хватает украинских заробитчан
Getty Images
Без украинских заробитчан Польше будет очень сложно собрать урожай. Поляки не смогут заменить рабочих из Украины, считает глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек. О ситуации с заробитчанам он рассказал в интервью Укринформу.
 
 
"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше в ЕС выращиваем шампиньонов и др. Поэтому если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", - говорит Гайовничек.
 
По его словам, в Польше сейчас потребность в "сотнях тысяч" сезонных работниках из Украины.
 
Более того, он считает, что если украинцы не смогут приехать в Польшу на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.
 
При этом поляки не смогут заменить трудовых мигрантов из Украины, уверен Гайовничек.
 
"Это все иллюзия. Очевидно, что нет (поляки не заменят украинских работников)", - подчеркнул польский работодатель.
 
Гайовничек подчеркнул, что украинцы, работающие в Польше, должны иметь достойные условия труда, социального и денежного обеспечения. По его мнению, украинцы должны зарабатывать в Польше минимум 12-14 злотых (75-90 грн) в час нетто.
 
"Но это зависит от сферы трудоустройства, поскольку, например, на строительстве зарабатывают чуть больше. Достаточно часто украинцы пытаются работать больше часов, чтобы больше заработать", - отметил Гайовничек.
 
По данным властей, в Польше сейчас находится примерно миллион украинцев, а 180 тысяч уехали домой из-за пандемии.
 

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Теги: Польша, украинцы, заробитчане, пандемия, карантин, украинские заробитчане за рубежом
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Источник: korrespondent.net

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