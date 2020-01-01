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Момент ДТП во время погони в Днепре попал на видео

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Mitsubishi на большой скорости проехал мимо патрульной машины, а потом влетел в стоявший на светофоре BMW.

В Днепре во время погони автомобиль Mitsubishi на большой скорости влетел в стоявший на светофоре BMW. Видео момента ДТП опубликовал Информатор.

На кадрах видно, как автомобиль на огромной скорости вылетает на встречную полосу и таранит BMW на перекрестке улиц Фабра и Старокозацкой. После столкновения Mitsubishi перевернулся.

В результате аварии пострадали оба водителя.

Ранее в Днепропетровской области грузовик протаранил легковушку, в результате чего два человека погибли и еще двое пострадали.

А накануне в Винницкой области произошло две смертельные дорожные аварии, в которых погибли пять человек и еще две пострадали.

 

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Теги: ДТП, видео, Днепр, авария, погоня
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Источник: korrespondent.net

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