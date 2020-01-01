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Маски и дистанция: В ОП анонсировали внедрение адаптивного карантина

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В Украине отмечается снижение уровня смертности от коронавируса.
Маски и социальная дистанция останутся обязательными
Маски и социальная дистанция останутся обязательными
EPA/UPG

В Офисе президента заявили, что при внедрении адаптивного карантина в Украине сохранятся правила социального дистанцирования и масочный режим. К такому выводу власти пришли во время ежедневного селекторного совещания у президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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“На совещании обсудили также планы по смягчению карантина. При внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными - для избежания вспышек COVID-19“, - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что в Украине наблюдается низкий уровень смертности от COVID-19.

Главе государства доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%, - сообщили в правительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине снизилось количество новых случаев COVID-19. В Украине наименьшее количество заболевших коронавирусом за четверо суток. 

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Теги: ОП, Офис президента, Карантин, Маски, Дистанция
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