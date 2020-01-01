Шмыгаль считает, что две кредитные программы "спасут" бизнес

Предприниматели смогут пережить кризис с помощью кредитных программ правительства, уверен премьер.

В ходе совещания в Офисе президента в понедельник, 11 мая, Владимир Зеленский поинтересовался состоянием экономики и функционированием программ, которые должны помочь бизнесу в карантинный период.

"Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", - отметил глава государства.

В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы Доступные кредиты 5-7-9%, также дополнительно финализируется другая программа - Новые деньги, по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнеса", - отметил Шмыгаль.

Премьер также сообщил, что, по информации Госцентра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 000 безработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, выделил шесть миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавируса.

Президент также сделал замечание относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.

Шмыгаль пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовалась не нынешним постановлением Кабмина, а документом Минсоцполитики 2003 года. Поэтому несмотря на наличие средств в регионах выплатить их не удалось. На этой неделе правительство искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам.

При этом премьер заверил, что апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья, а потому проблем быть не должно.

Отметим, с сегодняшнего дня в Украине начали смягчать карантинные ограничения . В частности, разрешено гулять в парках и на детских площадках. Возобновляют работу ряд видов деятельности.

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