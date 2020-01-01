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В Украину идут холода: Ожидаются заморозки до -3 градусов

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В столице также значительно похолодает.
В Украину идут холода
В Украину идут холода
depositphotos.com

В ближайшие два дня погода в Украине изменится. Ожидаются заморозки и шквальные порывы ветра. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям у себя в Telegram-канале

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По словам синоптиков, в среду, 13 мая, в западных областях стоит ожидать заморозки до -3 градусов, в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, ожидаются заморозки до -5 градусов.

В Киеве 13 мая ночью ожидается до -2 градусов, а в Киевской области похолодает до -5 градусов. Завтра в столице и области ожидается шквальный ветер до 20 метров в секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах выпало 15 см снега. В Карпатских горах резко ухудшилась погода.

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Теги: Украина, Погода, Заморозки, Холод
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