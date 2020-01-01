Фура раздавила легковушку на трассе Киев-Одесса, две жертвы

В аварии погибли жители Харьковской и Запорожской областей, которые ехали в легковом автомобиле Skoda Octavia.

В Николаевской области автомобиль Skoda Octavia столкнулся с грузовой фурой MAN. В результате аварии погибли двое пассажиров легковушки, еще два человека пострадали, сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 11 мая.

Инцидент произошел сегодня ночью на автодороге М-05 Киев-Одесса на 284 километре.

"В результате столкновения транспортных средств два пассажира легковушки – жители Харьковской и Запорожской областей – погибли на месте происшествия, 24-летнего водителя и еще одного пассажира с телесными повреждениями, также жителей Харьковской области, доставили в медицинское учреждение. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал", – говорится в сообщении.

Указано, что на месте работали следователи, спасатели, медики и патрульные полицейские. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

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Ранее в Днепропетровской области грузовик протаранил легковушку, в результате чего два человека погибли и еще двое пострадали.

А накануне в Винницкой области произошло две смертельные дорожные аварии, в которых погибли пять человек и еще две пострадали.

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