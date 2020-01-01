В Украине возобновят работу сервисные центры МВД

Прием будет вестись по предварительной записи через электронную очередь. Это сделано для того, чтобы тысячи автовладельцев не выстроились в очереди.

После двух месяцев карантина во вторник, 12 мая, возобновят работу сервисные центры Министерства внутренних дел, которые совершают регистрационные действия с автотранспортом. Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook в понедельник 11 мая.

Он отметил, что целью карантина было сохранение жизни и здоровья украинцев, и медицинская статистика демонстрирует, что эпидемиологическая ситуация в Украине лучше, чем в странах, которые ввели карантинные меры с опозданием.

"Поэтому очень важно, чтобы достижения карантина не были утрачены из-за того, что завтра тысячи автовладельцев одновременно бросятся в сервисные центры МВД перерегистрировать авто. Логично, что система сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина. Именно для того, Главным сервисным центром МВД разработана удобная услуга Запись в электронную очередь", – сообщил Геращенко.

Все автовладельцы, нуждающиеся в услугах сервисных центров МВД, смогут записаться в электронную очередь не выходя из дома, на сайте Главного сервисного центра МВД hsc.gov.ua.

Для этого необходимо выбрать раздел Запись в электронную очередь, найти сервисный центр МВД, в который пользователь планирует обратиться, и получить дату и время, когда он сможет это сделать.

"Вы всегда успеете продать или купить авто, а вот здоровье можете не уберечь. Поэтому пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по пользованию услугой Запись в электронную очередь на сайте ГСЦ МВД и зарегистрируйтесь для того чтобы не тратить свое время в очередях, не рисковать здоровьем и получить услуги в комфортных условиях", – подчеркнул Геращенко.

В случае отсутствия в нужном сервисном центре МВД электронной очереди запись на проведение услуг будет проводиться по номерам телефоном региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

Отмечается, что онлайн-запись является индивидуальной и не может быть передана другому лицу. Несоответствие выбранной услуги и данных, указанных при регистрации в электронной очереди, реальным данным лица является основанием для отмены регистрации в электронной очереди.

Ранее сообщалось, что в Украине рухнул рынок продаж легковых автомобилей. Это было связано с тем, что во время карантина сервисные центры МВД не принимали документы на оформление покупки подержанных машин.

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