Погода в Украине на 12 мая: Дожди с грозами

В страну возвращается дождливая погода.

В Украине дожди с грозами pixabay.com

Погода во вторник, 12 мая, в Украине будет дождливой, местами с грозой. Солнечно будет в Крыму и Луганской области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +10 до +17 градусов тепла, ночью от +7 до +12;

На севере Украины температура днем +19… +21, ночью +11… +13;

В центральных областях температура днем +19… +21, ночью от +12 до +15;

На востоке страны днем от +18 до +24, ночью от +11 до +13;

На юге Украины днем от +20 до +24 градусов, ночью от +10 до +14;

В Крыму днем +21… +23, ночью +12… +14;

В Киеве днем +19… +21, ночью +13… +15.

Погода в Украине 12 мая meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко во вторник, 12 мая, температура воздуха днем ​​снизится в западных областях Украины до +13… +17 градусов. В большинстве областей предполагается +17… +21 градусов, на востоке и юге до +22… +25 градусов.

Мокрый снег возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской областях. В Карпатах сильный снег и метель. В северных областях Украины, в центре, а во второй половине дня на юге, ожидаются дожди. В зоне фронта местами будут греметь грозы, - пишет Диденко.

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