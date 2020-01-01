В Карпатах выпало полметра снега

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность – 2 уровень.

По состоянию на понедельник, 11 мая, высота снежного покрова в Карпатах местами достигает полметра. Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на 9:00 утра на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 0-50 сантиметров. Температура воздуха достигает 12,4 градуса, ветер юго-восточный 2-4 м/с, облачно.

"Высота снежного покрова составляет 0-50 см, покрытость 20%, снег старый, слежавшийся", – говорится в сообщении.

Также около 20 см снега зафиксировали на Драгобрате.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха 8,3 градуса. Высота снежного покрова составляет 19 см", – добавили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность – 2 уровень.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в мае. Они ожидают, что средняя месячная температура будет держаться выше средних многолетних значений на 1,0-1,5 градуса.

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