В Черкасской области три новые жертв COVID-19

В регионе сейчас на лечении 121 человек с лабораторно подтвержденными случаями коронавируса.

В Черкасской области уже 15 летальных случаев от COVID-19

В Черкасской области количество летальных случаев от коронавируса COVID-19 за сутки возросло на три – до 15. Об этом сообщил глава местной облгосадминистрации Роман Боднар на своей странице в Facebook.

"Сегодня в области 342 случая инфицирования коронавирусом. За сутки + 1 – город Канев. Но, к сожалению, имеем три летальных случая", – написал Боднар.

По его данным, умерли 43-летний житель Черкасс с COVID-19, который имел сопутствующую патологию – сахарный диабет, инсулинозависимый; 83-летняя жительница Черкасс, которая имела тяжелую форму инсульта и пневмонию; мужчина 72 лет с COVID-19, у которого тяжело протекала пневмония.

"На сегодня в области 15 летальных случаев: 13 – Черкассы, 1 – Умань, 1 – Каменка. Сейчас на лечении 121 человек с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, на стационарном лечении – 21 человек", – отметил глава ОГА и добавил, что выздоровели уже 206 жителей области.

С начала карантина Черкасский областной лабораторный центр провел 9410 ПЦ-тестов, за последние сутки – 95.

Напомним, за сутки 10 мая в Украине выявили 416 новых случаев коронавируса. Это наименьший показатель за четверо суток. Общее число заболевших в стране выросло до 15 648 человек, умерли 408, выздоровели – 3288.

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