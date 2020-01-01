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В Измаиле подожгли автомобиль активиста

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Александр Степаненко освещает работу патрульной полиции. Он связывает поджог со своей общественной деятельностью.
Обгоревший автомобиль Volkswagen Polo
Обгоревший автомобиль Volkswagen Polo
Думская

В ночь на воскресенье в городе Измаил Одесской области сгорел автомобиль Volkswagen Polo. Об этом сообщает Думская в понедельник, 11 мая.

Инцидент произошел на улице Нахимова около 3:50 ночи. Причина возгорания – поджог.

Отмечается, что авто принадлежит активисту Александру Степаненко, который на своем YouTube-канале освещает работу патрульной полиции. Он подтвердил факт поджога и заявил, что связывает его со своей общественной деятельностью.

"Соседи Степаненко говорят, что сначала во дворе произошла ярка вспышка. Они выглянули в окно и увидели двоих убегающих парней", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Измаиле подожгли автомобиль активиста

Ранее в Одессе неизвестные сожгли авто активиста Дорожного фронта Демьяна Ганула. За несколько часов до этого он опубликовал сообщение о том, как полицейские и чиновник охотятся на птиц из Красной книги.

В Харьковской области обстреляли автомобиль активиста

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Теги: автомобили, фото, поджог, Одесская область, активисты, Измаил, автомобиль, поджег, активист
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Источник: korrespondent.net

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