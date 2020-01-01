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В Запорожской области массово гибнут пчелы

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Аграрии в ночь с воскресенья на понедельник обработали поля и не предупредили пасечников, утверждает депутат Дмитрий Майстро.
Погибли тысячи пчел
Погибли тысячи пчел
Иван Дорошук / Facebook

В Веселовском районе Запорожской области в двух селах массово гибнут пчелы. Причиной считают обработку полей химикатами. Об этом сообщил депутат Запорожского облсовета Дмитрий Майстро на своей странице в Facebook.

"Выходной, а у меня утром "красный" телефон... Пасечники сообщают о массовой гибели пчел в селах Зеленый гай и Чкалово Веселовского района. Причина – ядохимикаты, которыми аграрии в ночь с воскресенья на понедельник обработали поля", – написал Майстро.

По его информации, аграрии не сообщили о дате и времени распыления опасных веществ. Из-за этого пчеловоды не имели возможности обезопасить пчел от отравления.

"В результате – массовая гибель пчел, потеря целых пчелиных семей... Убытки пасечников колоссальные", – отметил депутат и добавил, что аналогичная ситуация недавно произошла и в Новониколаевском районе.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожской области массово гибнут пчелы

Ранее сообщалось, что в Сумской области открыли уголовное дело из-за массового мора пчел в шести районах. Специалисты выясняют причины гибели насекомых, исследуя, в том числе, и возможно применение ядохимикатов.

Отметим, только за семь месяцев 2019 года в Украине от отравления пестицидами погибли более 40 тысяч пчелосемей, что нанесло пчеловодам убытки на 120 млн гривен.

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Теги: Отравления, фото, пчела., пчелы, отравление, Запорожская область, Пчеловодство, Химикаты, аграрии
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Источник: korrespondent.net

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