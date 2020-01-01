В Тернопольской области мужчина сжег красно-черный флаг

Сорванный и сожженный красно-черный флаг возле мемориала погибшим во Второй мировой войне увидел местный активист.

В Тернопольской области правоохранители разыскивают злоумышленника, который сорвал и сжег красно-черный флаг, установленный у мемориала погибшим во Второй мировой войне. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 11 мая.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 10 мая в селе Людвище Шумского района.

"Сорванный и сожженный красно-черный флаг, установленный у мемориала погибшим во Второй мировой войне, увидел местный активист. Выехав на место происшествия, сотрудники Шумского отделения полиции обследовали территорию и обнаружили остатки сожженного флага. Полицейские провели первоочередные следственные действия, опросили местных жителей", – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве (ч.1 ст.296 УК Украины). Полиция принимает меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

Ранее в Запорожье полиция задержала двух парней, которые надругались над государственным флагом Украины.

А накануне полиция вместе с активистами в Одессе заблокировали колонну автомобилей с красными флагами. Автопробег ко Дню победы организовала Партия Шария.

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