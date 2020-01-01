Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Тернопольской области мужчина сжег красно-черный флаг

Комментариев: 0
Сорванный и сожженный красно-черный флаг возле мемориала погибшим во Второй мировой войне увидел местный активист.
Инцидент произошел в селе Людвище Шумского района
Инцидент произошел в селе Людвище Шумского района
Нацполиция Украины

В Тернопольской области правоохранители  разыскивают злоумышленника, который сорвал и сжег красно-черный флаг, установленный у мемориала погибшим во Второй мировой войне. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 11 мая.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 10 мая в селе Людвище Шумского района.

"Сорванный и сожженный красно-черный флаг, установленный у мемориала погибшим во Второй мировой войне, увидел местный активист. Выехав на место происшествия, сотрудники Шумского отделения полиции обследовали территорию и обнаружили остатки сожженного флага. Полицейские провели первоочередные следственные действия, опросили местных жителей", – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве (ч.1 ст.296 УК Украины). Полиция принимает меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

Ранее в Запорожье полиция задержала двух парней, которые надругались над государственным флагом Украины.

А накануне полиция вместе с активистами в Одессе заблокировали колонну автомобилей с красными флагами. Автопробег ко Дню победы организовала Партия Шария.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вандализм, вандалы, флаг, полиция, Тернопольская область, вандал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь